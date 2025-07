Persmanhof: Rufe nach Aufklärung werden lauter

Aus dem Innenministerium hieß es am späten Dienstagvormittag, die am vergangenen Sonntag gesetzten Maßnahmen am Peršmanhof werden „im Auftrag des Innenministeriums multiprofessionell analysiert“. Die Analyse werde von Vertretern der Polizei und Stabsstellen des Innenministeriums wie auch dem Mauthausen Memorial vorgenommen. Man werde auch die Volksgruppenvertretung der Slowenen in Österreich zur Entsendung eines Vertreters in die Analysegruppe herantreten, wie Karner und Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) vereinbarten.