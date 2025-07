Einweisung für Burgenländerin nach Bombendrohung

Weil die Frau bereits mehrmals versucht hatte, sich selbst und Gebäude anzuzünden, befand sie sich laufend in psychiatrischer Behandlung. Aus dem sogenannten Krisenzimmer einer Anstalt sonderte die 37-Jährige am 18. April einen Anruf an die Polizeiinspektion nach Eisenstadt ab: „In einer Stunde geht am Bahnhof eine Bombe hoch.“