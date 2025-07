Campingplatz-Eklat in Tirol: „Es war beleidigend“

Auf die Frage, was Menschlichkeit für ihn bedeutet nach all den schweren Erfahrungen, antwortet Nissan nachdenklich: „Wir haben ein Stück weit unseren Glauben an die Menschen verloren. Ich will trotzdem glauben, dass Menschen einfach Menschen sind, die morgens aufstehen, zur Arbeit gehen, ihre Kinder großziehen und ihnen die beste Bildung und Geschenke geben wollen. Und ich möchte glauben, dass auch die Menschen auf der anderen Seite der Grenze so denken wie ich. Aber der 7. Oktober hat mich wirklich gebrochen.“