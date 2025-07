Amazon: Einstiegsgehälter steigen um vier Prozent

Die Regelung gilt für die gut 90 Standorte, in denen Amazon Pakete verschickt, sortiert oder an die Endempfänger ausliefert. Amazon hat deutschlandweit keine einheitlichen Gehälter, sodass es an einzelnen Standorten auch etwas mehr sein kann. Derzeit zahlen dem Unternehmen zufolge 22 der deutschen Standorte Einstiegslöhne von 16 Euro oder mehr, mit der nun angekündigten Erhöhung soll deren Zahl auf 52 steigen.