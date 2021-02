Kickl: Blümel wurde „nicht zufällig“ kontaktiert

Der Status von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) als Beschuldigter in der Causa Casinos beschäftigt am Dienstag auch das österreichische Parlament in einer Sondersitzung. Für die Einleitung sorgte FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl, der sich in gewohnter Manier angriffig gegenüber der türkisen ÖVP zeigte. Blümel sei von Ex-Novomatic-Chef Harald Neumann „nicht zufällig“ kontaktiert worden. Für ihn heiße es nun „Game over“, er solle seinen Hut nehmen und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) „gleich mitnehmen“. Blümel warf Kickl daraufhin vor, selbst die anonyme Anzeige eingebracht zu haben, und sprach erneut von „falschen Vorwürfen“, die sich rasch aufklären ließen.