Warum Israel nicht das gesamte Judentum ist

Israels Politik ist umstritten

Die politischen Gewässer sind für Benjamin Netanjahu durchaus stürmisch in seinem Land. Die Wogen gehen im Knesset regelmäßig hoch: Zwischen dem Premierminister und seiner rechts-religiösen Regierung einerseits und einer breiten Opposition von der politischen Mitte bis zur linken Zivilgesellschaft auf der anderen Seite. Aber nun machen auch Koalitionsparteien Netanjahu das Regieren schwer: Die ultraorthodoxe VTJ verlässt die Regierung, was für den Premier nur noch eine haarscharfe Mehrheit im Knesset bedeutet. Manche Beobachter sind der Meinung, Netanjahu hätte das Ruder aber bereits kurz vor dem Gaza-Krieg fast verloren. Hunderttausende Israelis protestierten heftigst gegen eine weit umstrittene Justizreform; der Boden unter Netanjahus Macht bröckelte. Historiker Yuval Noah Harari etwa wandte sich in einer Rede vor 150.000 Demonstranten gegen den Abbau der Demokratie. Dann kam der schreckliche Überfall der Hamas am 07. Oktober und die Bevölkerung stellte sich als Einheit hinter die Verteidigung des Landes. Doch schon bald mehrten sich kritische Stimmen am Kurs der Regierung – auch mitten im Krieg. Netanjahu wurde vorgeworfen, eigene Interessen über die nationale Sicherheit zu stellen und Warnungen von Geheimdienst und Militär ignoriert zu haben.