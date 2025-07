Tinte trocken! Joao Felix wechselt zu Ronaldo-Klub

Der Portugiese, einst als Megatalent gehandelt, unterschrieb beim Arbeitgeber seines berühmteren Landsmannes Cristiano Ronaldo einen Zweijahresvertrag, wie beide Teams am Dienstag bekannt gaben. Al-Nassr bereitet sich aktuell im Pinzgau in Salzburg auf die kommende Saison vor, am Mittwoch (17.30 Uhr) ist in Grödig ein Testspiel gegen Toulouse angesetzt.