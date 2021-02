Erstmals kein FPÖ-Poltern am Aschermittwoch

Kickl fehlt

Statt bei Bierzeltstimmung in der Jahn-Turnhalle in Ried im Innkreis in Oberösterreich wird die blaue Veranstaltung Mittwochabend ab 18 Uhr nur im Internet stattfinden. FPÖ-Anhänger, die sich bereits auf einen Reigen launiger Reden von blauen Spitzenvertretern gefreut haben, werden aber enttäuscht. Stattdessen soll es nämlich nur ein politisches Gespräch zwischen Parteichef Norbert Hofer und Oberösterreichs Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner geben. Nicht mit von der Partie: Klubobmann Herbert Kickl.