„Top Gun“-Training, US-Politik-Chaos und Kängurus

Von der Königsfamilie direkt in den Hörsaal oder Fliegerhorst! Europas Prinzessinnen ziehen los – nicht mit Glitzer und Gala, sondern mit Rucksack, Studienplan und jeder Menge Ehrgeiz! Während Normalos sich durch Uniportale quälen, haben Sofía, Ingrid & Co. längst kluge Karrierepläne in der Tasche.