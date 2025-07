Nicht mit ihr! Mariah Carey weigert sich zu altern

Jahre werden abgewehrt

Carey versucht mit allen Mitteln, ihr Alter an der Nase herumzuführen: „Ich kenne keine Zahlen, ich weiß nicht, was Zeit ist. Ich habe einen neuen Song, der genau so anfängt!“ Auch Geburtstage feiert Mariah nie, wie sie in einem früheren Interview verriet: „Ich zähle keine Jahre, ich wehre sie aber definitiv ab. Deshalb feiere ich auch nur Jubiläen und keine Geburtstage, ich zelebriere das Leben!“