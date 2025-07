Messer, Gewalt, Raub: Jugendbande vor Gericht

Straftat aus Wut und Langeweile

Der 16-Jährige gab sich beim Prozess reumütig, aber schockierend ehrlich: Am 28. März zerschlug er mit Freunden die Seitenscheiben von sechs Autos in der Millennium City. „Die hatten Bock, so was zu machen, weil ihnen langweilig war“, erklärte er. Es sei nicht mal ums Stehlen gegangen. Er habe vielmehr „aus Wut“ die Scheiben eingeschlagen, „weil die mir gesagt haben, ich hab‘ keine Eier“.