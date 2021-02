EU-Kommission startet Programm zur Erforschung

Ein Programm zur besseren Erforschung von Mutationen des Coronavirus SARS-CoV-2 wird am Mittwoch die EU-Kommission starten. Das Programm „Hera-Inkubator“ werde Labore, Gesundheitsbehörden, Wissenschaftler und die EU-Kommission zusammenbringen, erklärte Kommissionschefin Ursula von der Leyen in einem am Dienstag veröffentlichten Interview.