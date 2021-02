Forscher warnen vor stark optimierten Coronaviren

„Das Virus entwickelt sich vor unseren Augen, es nimmt zusätzlich Variationen auf“, beschreibt es Cochella. Das sind die bereits weltweit bekannte britische Variante B.1.1.7. sowie die Südafrika-Version B.1.351, die jüngst vor allem in Tirol große Cluster gebildet hat, in den Sequenzierungen zeigten sich aber deutlich mehr Mutationen. „Viele davon machen das Virus gefährlicher, wie sich in Experimenten zeigt“, so Elling. Der springende Punkt sei nun, wann sich mehrere davon zu einer Variante mit „optimierter Effektivität und Immunevasion“ zusammenballen. Dies bezeichnet die Fähigkeit des Virus, sich dem Zugriff des Immunsystems weitestgehend zu entziehen, was dann auch negative Auswirkungen auf die Schutzwirkung von Impfungen hat.