Probe für Ernstfall in Wels für Olympia

Trauerspiel nennt der Salzburger Kumite-Nationalcoach Manfred Eppenschwandtner den Sport-Lockdown im Karate. Der letzte Großeinsatz, die Premier League in Salzburg, fand am 28. Februar des Vorjahres statt. Aber: Langsam tut sich wieder was. Zeigte zuletzt etwa der Ländervergleich gegen Deutschland in Rif. „Wir wussten nach so langer Zeit nicht, wo wir stehen. Das Ergebnis ist ein riesiger Erfolg.“ Das Duell endete remis, in der Unterwertung gewann Rot-Weiß-Rot.