Brände hielten Tiroler Feuerwehren auf Trab

Alle Hände voll zu tun hatten Tirols Feuerwehren am Montagabend! So wurden die Florinaijünger nicht nur zu einem Küchenbrand in Rum gerufen, sondern auch zu drei weiteren Einsätzen in Reutte, Angath und Innsbruck. Verletzt wurde zum Glück niemand. In einem der Fälle war eine nicht richtig ausgelöschte Zigarette die Brandursache.