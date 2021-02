Herd aus Versehen eingeschaltet: Küche brannte

Einsatz für die Florianijünger in Rum am Montagabend! In der Küche einer Kellerwohnung, die ein Portugiese (41) bewohnt, kam es zu einem Brand. Die Feuerwehr konnte ihn rasch löschen. Wegen der starken Rußanhaftung an der Decke und den Wänden ist die Wohnung jedoch unbewohnbar.