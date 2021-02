Polizei in Serbien löste Corona-Massenpartys auf

Auch in Serbien sind Feiern ab 20 Uhr derzeit verboten - doch Tausende Menschen pfiffen am Wochenende jedoch auf diese Vorschrift und feierten in Nachtlokalen in der Hauptstadt Belgrad. Allein in einem Club am zentralen Tasmajdan-Park wurden 1000 Partygäste aus dem Nachtgeschehen gezogen.