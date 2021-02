Romantisches Stelldichein endet mit Polizeieinsatz

Ein erstes Treffen nach dem Kennenlernen via Internet ist am Freitag in Wien völlig aus dem Ruder gelaufen. Weil ein 28-Jähriger offenbar erst im Gespräch mit seiner aus der Schweiz angereisten Bekanntschaft erfuhr, dass die 30-Jährige noch verheiratet sei, kam es zum Streit. Dabei soll der Mann nicht nur ein Messer gegen eine Wand geworfen, sondern die Frau auch geschlagen haben. Das Opfer wurde leicht verletzt, der Beschuldigte angezeigt.