Wolfram Pirchner: Wirbel wegen Südafrika-Golf-Foto

Die Aufregung ist vorprogrammiert, wenn man in Zeiten einer sich stark ausbreitenden Südafrika-Mutation als Südafrika-Golfer in Erscheinung tritt. Dies machte Pirchner am Freitag auf seinem Instagram-Account. Er postete ein Foto von sich beim Golfen, versah es mit der Caption „Constantia, Western Cape, South Africa“ und schrieb „golf und vieles andere in südafrika - fantastisch. und vor allem entspannt und unaufgeregt“.