Ermittler stöbern im Netz illegale Urlauber auf

25 Anzeigen wegen illegaler Skiurlaube

Die Bezirkshauptmannschaften und Polizei verstärken währendessen in den Skiregionen ihre Kontrollen - am Freitag wurden allein in Bad Hofgastein und Dorfgastein 25 Anzeigen wegen der Umgehung des Beherbergungsverbotes erstattet. Am Wochenende verstärken die Behörden ihre Kontrollen im Pinzgau und Pongau.