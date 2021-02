Die illegalen Vermieter werden immer noch dreister

Selbst die mediale Aufmerksamkeit schreckt illegalen Vermieter nicht ab. Einen Tag nachdem die „Krone“ erneut über verbotene Skiurlaube in Zeiten von Corona berichtetet hatte, meldete sich ein Vermieter per Email. Er wollte wissen, ob denn weiterhin Interesse an einem Aufenthalt in Zell am See bestehe. Zur Erinnerung: Die „Krone“ hatte mehrfach bei unzähligen Nutzern der Online-Buchungsplattform Airbnb angefragt, ob sie ihre Wohnungen und Appartements trotz Beherbergungsverbots zur Verfügung stellen würden. Und erhielt neben vielen Absagen auch einige konkrete Angebote.