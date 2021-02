Arabella Kiesbauer wird in Ghana als Weiße gesehen

Tom Walek ist am Sonntag bei „Walek wandert“ mit „Starmania“-Moderatorin Arabella Kiesbauer in Oberndorf in Tirol unterwegs. Das Interview wurde bereits vor zwei Wochen aufgezeichnet, noch bevor die Reisebeschränkungen in Kraft getreten sind. Von Oberndorf ging es in Richtung der 1.050 Meter hoch gelegenen Bassgeiger Alm. Im Ö3-Wandertalk sprach die erfolgreiche Moderatorin über die Vorfreude auf die ORF-Show „Starmania 21“, wie Corona sie und ihre Familie noch enger zusammengeschweißt hat und was sie nach dem Tod ihres Vaters bei ihrer Spurensuche in Ghana erlebt hat.