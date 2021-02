Senioren fordern Corona-Test direkt beim Friseur

Abschottung von Heimen „nicht vertretbar“

Kritik übte Kostelka allerdings an den anhaltend strengen Besuchsregelungen in Seniorenheimen. „Aus unserer Sicht ist es nach erfolgter Impfung der Heimbewohner nicht vertretbar, dass man sie so abschottet, wie das jetzt der Fall ist“, sagte der SP-Pensionistenvertreter.