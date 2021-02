Goldeck: Ein kleiner Himmel auf Erden

Doch der kleine Himmel auf Erden hat noch mehr zu bieten; vor allem ein großes, einladendes Bett direkt unterm Sternenzelt. Den Blick in die Unendlichkeit erlauben zwei große Fenster in der Dachkonstruktion direkt über dem Bett. Um jede ungewollte Störung zu verhindern, werden iPhones & Co. abgedreht und bewusst in eine spezielle Lade gepackt. Man sollte wahrlich nicht immer erreichbar sein.