Europäischer Trend geht in Richtung Schulöffnung

Großbritannien: Die Schulen im Vereinigten Königreich bleiben noch mehrere Wochen lang geschlossen. In Wales und Schottland wird für 22. Februar eine Rückkehr zum Präsenzunterricht angepeilt, in England und Nordirland dürfte es frühestens am 8. März so weit sein. Seit Anfang Jänner dürfen nur Kinder von Schlüsselarbeitskräften sowie Angehörige verletzlicher Gruppen oder auch solche ohne Zugang zu einem Computer in die Schule gehen, für alle anderen gibt es Fernunterricht.