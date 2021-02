Volksschüler kehren in den Unterricht zurück

In der Volksschule wird an allen Tagen der Woche im Normalbetrieb unterrichtet. Jeweils am Montag und Mittwoch werden die Schüler per „Nasenbohrertests“ in der Schule unter Aufsicht der Lehrer getestet. Eltern, die das ablehnen, müssen ihre Kinder daheim unterrichten. Die Volksschüler müssen im Schulgebäude grundsätzlich einen Mund-Nasen-Schutz tragen, an ihrem Platz in der Klasse dürfen sie diesen abnehmen.