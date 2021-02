Kultiger Sohn von „Edward mit den Scherenhänden“

Ohne Johnny Depp, dafür aber wieder mit Winona Ryder als „Kim“ (so wie in Tim Burtons Film von 1990) und Edwards Sohn Edgar. Den mimte Timothée Chalamet und sah seinem Leinwand-Papa zum Verwechseln ähnlich. Die Story in kurz: Edgar kann nichts anfassen, ohne es mit seinen Scherenhänden zu zerstören. Bis ihm Mama Kim den neuen LYRIQ kauft, der selbst steuern kann - was dem Sohn zum ersten Mal ein Lächeln ins Gesicht zaubert.