Ab 0.30 Uhr LIVE: Chiefs gegen Bucs im Superbowl

Die ungewöhnliche Corona-Saison der NFL erlebt zum Abschluss in Florida einen Showdown zweier Ausnahme-Quarterbacks. Brady steht bereits zum zehnten Mal in seiner Karriere im Endspiel, sechsmal hat es der Rekordmann mit den New England Patriots bereits für sich entschieden. In Jahr eins in Tampa erhält der 43-Jährige erneut die Chance. Seine Buccaneers genießen in der 55. Auflage als erstes Team der Super-Bowl-Geschichte Heimvorteil.