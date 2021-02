Alkolenker hatte 1,8 Promille

Überhöhte Geschwindigkeit, Unachtsamkeit und Alkohol am Steuer sind die Unfallursachen Nummer eins. „Deshalb führt die Exekutive in regelmäßigen Abständen Schwerpunktaktionen durch“, schildert Oberst Andreas Stipsits von der Landesverkehrsabteilung. Nun war es wieder so weit. Rund 100 Beamte rückten aus und kontrollierten den ganzen Tag über Fahrzeuge. „Das Hauptaugenmerk legten die Kollegen u. a. auf die Einhaltung der Bestimmungen punkto Alkohol und Drogen sowie auf Telefonieren am Steuer“, präzisiert der erfahrene Beamte.