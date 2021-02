Wegen Führerscheinabnahme zwei Polizisten bedroht

„Aufgrund einer vorangegangenen Amtshandlung konnte der Mann aber an seiner Stimme eindeutig erkannt werden“, so ein Polizist. Der Verdacht fiel auf einen 51-jährigen Spittaler, der unmittelbar nach dieser Aktion von der Polizei an seiner Wohnadresse angetroffen werden konnte. „Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete eine sofortige Vernehmung an. Im Zuge dessen zeigte sich der Beschuldigte geständig“, heißt es seitens der Polizei.