EVE Online: Weltrekorde für „Massaker von M2-XFE“

Das „Massaker von M2-XFE“ sticht damit laut Entwickler als die bisher teuerste Auseinandersetzung in einem seit vergangenem Juli brodelnden Konflikt namens „World War Bee 2“ hervor, in dem bereits mehr als 130.000 Spieler um Gebiete im Spiel und politische Dominanz gekämpft haben. Zum Gedenken an die tapferen Piloten, die daran teilnahmen, will CCP Games nun ein virtuelles Denkmal im Spiel errichten.