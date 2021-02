Die Sonne soll den Friesachern bald einheizen

Erneuerbare Energie ist das Wort der Stunde. Fünf Jahre lang wurde an einem ambitionierten Projekt des Unternehmens „Unser Kraftwerk“ in Zusammenarbeit mit der Kelag in Friesach gearbeitet. Im Sommer ist es endlich so weit: eine Solarthermie für die Fernwärme Friesach; das größte Projekt dieser Art in ganz Österreich. Rund 500 Wohnungen könnten damit versorgt werden.