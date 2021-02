Corona-Krise: Sparquote in Österreich verdoppelt

„Nachziehkäufe“ nur bedingt möglich

Die laut Wifo-Experten rund 17 Milliarden Euro, die im Coronajahr vorwiegend von Personen in der oberen Einkommenshälfte zusätzlich angespart wurden, werden wohl auch jetzt nicht in verstärktem Konsum in die Wirtschaft gepumpt werden. Stattdessen erwartet Baumgartner eher ein normales Ausgabeverhalten. Schließlich wären „Nachziehkäufe“ beim Friseur, Kosmetikstudio oder beim ausgefallenen Skiurlaub zu Weihnachten gar nicht möglich. Urlaub in fernen Ländern wird es vorerst wohl auch nicht geben, bis solche Reiseziele wieder möglich seien.