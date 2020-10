Österreicher sind während Corona-Krise sparsamer

Vor allem ältere Personen haben laut der Umfrage des Zahlungsdienstleisters Klarna in der Krise mehr gespart. Bei den über 45-Jährigen gaben zwei Drittel der Befragten an, in der Corona-Pandemie sparsamer geworden zu sein. Dass während der Corona-Krise mehr Geld auf die hohe Kante gelegt wurde, zeigt auch die nationale Sparquote. Laut Zahlen der Österreichischen Nationalbank (OeNB) stieg die Sparquote heuer auf rund 13 Prozent. Im Vorjahr lag sie mit 7,4 Prozent noch deutlich darunter. Die Banken selbst ächzen unter den hohen Spareinlagen, denn sie bringen hauptsächlich Kosten in Form von Strafzinsen an die Europäische Zentralbank (EZB) für die Geldinstitute.