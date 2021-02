Jetzt kommen die Tester zu den Bürgern

Teuere private Tests

Die Arbeiterkammer Oberösterreich kritisierte indes, dass die Testinfrastruktur am Land nicht dicht genug sei. Wer zum Friseur gehen wolle, könne aber als Alternative nur auf Tests in der Apotheke oder beim Arzt zurückgreifen, für die 40 bis 60 Euro zu zahlen seien. LHStv. Christine Haberlander (ÖVP) hatte bereits am Dienstag weitere Gratistests vom Bund gefordert. Ziel seien kostenlose Tests bei niedergelassenen Ärzten, in Apotheken und in Laboren.