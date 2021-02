Lebensretter: „Helmut hat auf nichts reagiert“

„Krone“: Wie sind Sie zu der Einschätzung gekommen, dass der neben Ihrer Arbeitsstätte lebende Nachbar in Not ist?

Wolfgang Ettinger: Der Postausträger hat uns berichtet, dass der Helmut seit Tagen seinen Briefkasten nicht entleert hat. Ich bin daraufhin auf sein Grundstück und hab’ im Haus Licht gesehen und den Fernseher laufen gehört. Auch sein Auto und der Motorroller standen vor der Tür, augenscheinlich war er also daheim, doch auf mein Läuten und sämtliche Anrufversuche hat er nicht reagiert.