Firmenboss schenkte Witwe mit 4 Kindern ein Auto

„Dass es Menschen gibt, die einem derart großzügig aus der Not helfen, macht sprachlos“, sagt die Vierfach-Mama Karin (28) aus dem Bezirk Kirchdorf. Die Witwe war - wie berichtet - in der Vorwoche mit ihrem Auto verunglückt: Totalschaden. Ein Vorchdorfer Unternehmer las das in der „Krone“ und schenkte ihr einen Wagen.