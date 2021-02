Schnelltests und verstärktes Contact-Tracing

Tirol als „Vorreiter“

Was die Labore betrifft, so sei Tirol „bestens aufgestellt“, betonte Elmar Rizzoli, Leiter des Corona-Einsatzstabes. Tirol sei „österreichischer Vorreiter“, was die Vorselektion der Proben angehe. Die Vollsequenzierung werde auch weiterhin an der Akademie der Wissenschaften in Wien durchgeführt.