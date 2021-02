Erste Lockerungen des Lockdowns stehen kurz bevor

Stelzer spricht vom „Lagerkoller“

Denn immer weniger Menschen in Österreich sind dazu bereit, sich an die Maßnahmen zu halten. Das belegen auch die aktuellen Mobilitätsanalysen, bei denen die Werte des ersten Lockdowns bei Weitem nicht mehr erreicht werden. Der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) brachte gar den Begriff „Lagerkoller“ in die Debatte ein.