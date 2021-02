Koita ist derzeit nur von einer Sperre zu stoppen

Mit zwölf Treffern führt er zudem weiterhin die Torschützenliste in der Bundesliga an. Die Konkurrenz bekommt den 21-Jährigen nicht in den Griff. „Auch in schwierigen Momenten ist Sekou so klar und spielt so gut. Er hat einen guten Rhythmus gefunden“, betonte Bullen-Trainer Jesse Marsch, der seinem Schützling zudem „eine super Mentalität“ bescheinigte.