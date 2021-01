„Games with Gold“: Die Gratis-Spiele im Februar

Auch im Februar können sich Xbox-Besitzer im Rahmen von „Games with Gold“ wieder über kostenlosen Spiele-Nachschub freuen. Besitzern einer Xbox One oder Xbox Series X stehen diesmal „Gears 5“, „Resident Evil“ und „Dandara: Trials of Fear Edition“ zur Auswahl. Dank Abwärtskompatibilität gibt es außerdem den Xbox-Klassiker „Indiana Jones and the Emperor‘s Tomb“ und „Lost Planet 2“ von der Xbox 360.