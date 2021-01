155.000 Tote in Mexiko + Krise stärkt Beziehungen

Das US-Pharmaunternehmen Novavax hat am Donnerstag eine hohe Wirksamkeitsrate seines Corona-Impfstoffkandidaten bekannt gegeben. Das Präparat habe in der dritten und finalen Studienphase bei Probanden in Großbritannien eine Wirksamkeit von 89,3 Prozent gezeigt, teilte die Firma mit.