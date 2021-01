Ungarn bestellt Corona-Impfstoff aus China

Ungarn bestellt fünf Millionen Dosen des in der EU nicht zugelassenen chinesischen Impfstoffs Sinopharm. Das gab Außenminister Peter Szijjarto am Freitag auf seiner Facebook-Seite bekannt. Die Oberste Amtsärztin Cecilia Müller hatte zuvor erklärt, dass Sinopharm in Ungarn eine Notzulassung erhalten habe. Premier Viktor Orban hatte am Donnerstag eine Verordnung erlassen, wonach in der EU nicht zugelassene Impfstoffe ohne Prüfung durch die eigenen Behörden in Ungarn eingesetzt werden können.