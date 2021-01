Mann mit Beil wollte ins Parlament eindringen

Macheten-Mann wollte aufzeigen, „was falsch läuft“

Der Zwischenfall erinnert an einen Fall in Wien aus dem Vorjahr: Mit einer Machete bewaffnet hatte ein 33 Jahre alter Mann aus Niederösterreich Ende April am Wiener Ballhausplatz versucht, ins Parlament einzudringen, um dort aufzuzeigen, „was im Land falsch läuft“. Die Folge war ein Großeinsatz der Polizei und WEGA- und eine - nicht rechtskräftige - Verurteilung zu 15 Monaten teilbedingter Haft.