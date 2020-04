Mit Machete am Ballhausplatz: Gutachten beantragt

Nach dem WEGA-Einsatz am Dienstagvormittag auf dem Ballhausplatz in Wien, bei dem ein mit einer Machete bewaffneter Mann festgenommen wurde, ist nun ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben worden. Gegen den Verdächtigen - er ist bislang unbescholten - wird wegen versuchter schwerer Nötigung ermittelt.