Corona: Das Innsbrucker Impfzentrum ist startklar

„Zuerst impfen wir die Impfer“

Das Innsbrucker Impfzentrum ist mit zwölf Kojen und Ruhebereich eingerichtet. Es ist aber „flexibel“, es kann also je nach Verfügbarkeit des Impfstoffes und des Andrangs schnell erweitert werden. Bilder von Tirol und Topfpflanzen sorgen für eine entspannte Atmosphäre. Am Donnerstag geht es für 430 Ärzte los: „Wir impfen die Impfer“, so Willi. Dann soll es weitergehen, ganz nach Impfplan, die Risikogruppe zuerst.