Liz Hurley: Mama (80) knipste sexy Oben-ohne-Fotos

Mit ihren sexy Schneehäschen-Fotos hat Liz Hurley am Dienstag für reichlich Schlagzeilen gesorgt. Oben ohne und nur in einen Wintermantel und ein Bikini-Höschen gehüllt, posierte die fesche Britin in ihrem höchstpersönlichen Winter-Wunderland. Doch im Gegensatz zu sonst stand nicht Sohn Damian hinter der Kamera. Für die heißen Halb-nackt-Schnappschüsse war dieses Mal nämlich Hurleys 80-jährige Mama Angela verantwortlich!