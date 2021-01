Rihanna wagt heißes Tänzchen in knappen Dessous

Die heißen Stücke, die sich wie eine zweite Haut um Rihannas Kurven legen, sind Teil der Valentinstags-Kollektion von Savage x Fenty. Schon Mitte Jänner gab‘s darauf einen Vorgeschmack in Form von mehreren Collagen-Fotos, für die sich die Musikerin und mittlerweile auch erfolgreiche Designerin selbst in Pose geworfen hatte. Und die 32-Jährige ist eindeutig so begeistert von ihren neuesten Kreationen, dass sie diese am liebsten gar nicht mehr ausziehen möchte ...