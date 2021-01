Corona-Demo ohne Maske kann sogar den Job kosten!

Aufregung herrscht in einer Kärntner Gemeinde um eine Kindergärtnerin. Die Frau hatte stolz von sich Fotos im Internet gepostet, die sie bei der umstrittenen Corona-Großdemonstration in Wien zeigen - ohne Maske und Abstand, wie Eltern kritisieren. Sie fürchten um die Gesundheit ihrer Kleinen. Erst am Donnerstag musste ein Kindergarten in Klagenfurt geschlossen werden, weil mehrere Mitarbeiter positiv auf Corona getestet worden waren.