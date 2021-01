Sorge vor einem Blackout wächst

„Die Frage ist nicht ob, sondern wo und wie in absehbarer Zeit ein Blackout die Infrastruktur trifft“, zitiert SPÖ-Nationalrat Christian Drobits aus Expertenberichten. Der Parlamentarier nimmt sich der Sache verstärkt an. „Wir wollen kein Schreckgespenst, keinen Science-Fiction-Film oder Verschwörungstheorien in die Welt setzen, aber für ein mögliches Blackout müssen wir gewappnet sein“, betont Drobits. Vorbereitungen sind im Gang.